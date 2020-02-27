«Ак Барс» впервые может выиграть Кубок континента КХЛ

Сегодня, 27 февраля, в Казани «Ак Барс» проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ против екатеринбургского «Автомобилиста».

В случае победы казанская команда впервые в своей истории станет обладателем Кубка континента лиги. Он вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

За тур до окончания регулярного чемпионата «Ак Барс» имеет в своем активе 93 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ЦСКА на 1 балл.

Считается, что победитель данного кубка в последствии проваливает выступление в плей-офф. За 11-летнюю историю вручения Кубка континента лишь в прошлом сезоне ее победителю, московскому ЦСКА, удалось победить в финале Кубка Гагарина.

Начало матча с «Автомобилистом» — в 19.30 по мск.