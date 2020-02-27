Новости спорта

10:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал методы работы Слуцкого в «Рубине»

10:37, 27.02.2020
Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал методы работы Слуцкого в «Рубине»
Фото: rubin-kazan.ru

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич подверг критике главного тренера «Рубина» из-за большого количества смешных инфоповодов из стана команды.

«Есть ощущение, что Слуцкий готовит команду к участию в каком-то фестивале КВН. Слишком много шуток, активностей и тим-билдинга. Когда Слуцкий был с микрофоном на тренировке, когда пели песни футболисты — это было нормально. Но когда сам тренер исполнял «Вдруг как в сказке скрипнула дверь…», когда головы футболистов играли в «воздушный футбол» — это уже был перебор.

Все это напоминает развеселые соцсети «Рубина» начала работы Шаронова. Закончилось все это не очень хорошо», — считает Генич.

Накануне Леонид Слуцкий провел первую предыгровую пресс-конференцию у руля казанского «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров