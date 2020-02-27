Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал методы работы Слуцкого в «Рубине»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич подверг критике главного тренера «Рубина» из-за большого количества смешных инфоповодов из стана команды.

«Есть ощущение, что Слуцкий готовит команду к участию в каком-то фестивале КВН. Слишком много шуток, активностей и тим-билдинга. Когда Слуцкий был с микрофоном на тренировке, когда пели песни футболисты — это было нормально. Но когда сам тренер исполнял «Вдруг как в сказке скрипнула дверь…», когда головы футболистов играли в «воздушный футбол» — это уже был перебор.

Все это напоминает развеселые соцсети «Рубина» начала работы Шаронова. Закончилось все это не очень хорошо», — считает Генич.

Накануне Леонид Слуцкий провел первую предыгровую пресс-конференцию у руля казанского «Рубина».