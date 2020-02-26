Леонид Слуцкий: «Есть легкое волнение от первого матча «Рубина» после сборов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии команды перед возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ). В эти выходные казанцам предстоит сыграть выездной матч 20-го тура чемпионата России против «Тамбова».

— Леонид Викторович, в каком состоянии команда подходит к первому матчу весны?

— Мы надеемся, что в хорошем. На самом деле сборы — это всегда загадка. Как бы ты ни готовился, какие бы результаты ни показывал, все равно остается легкое волнение за состояние команды, потому что на сто процентов ты не можешь быть уверен. В принципе весь запланированный объем работ мы выполнили.

— Кто точно не сможет сыграть с «Тамбовом»?

— Точно не сыграют те, кто травмирован «длинно». Это Тарасов, Ташаев, Гранат, Бегич. Я думаю, что и участие Маркова под вопросом.

— Многие новички, в том числе Сантос, Йевтич, увидели Казань впервые. Чувствуете, что они уже адаптировались к городу, погоде?

— Думаю, что кроме Сантоса всем к погоде будет легко адаптироваться. У нас в основном скандинавские иностранцы — Абильдгор, Старфельт. Йевтич тоже играл в Польше, не думаю, что там сильная разница в температурах. Так что, может быть, только для Сантоса могут быть какие-то проблемы.

— Почему Башкиров покинул команду?

— Он получил очень интересный вариант в Европе. Думаю, скоро будет объявлено. Он давно мечтал попробовать себя за рубежом, и мы пошли навстречу футболисту.

— Рассчитываете на Тарасова после травмы?

— Конечно, как и на любого другого игрока «Рубина».

— Сколько матчей «Тамбова» вы уже изучили?

— Мы пока посмотрели три последние игры, которые они сыграли на сборах. Против «Чертаново», «Крыльев Советов» и «Шинника». Еще дорабатываем какую-то информацию, потому что, повторюсь, матчи на сборах имеют определенную специфику.

— На сборах в стартовом составе часто выходили без чистого опорника. Абильдгор, Тарасов оставались в запасе. Так и будете придерживаться этой схемы?

— Абильдгор по своему функционалу в этой зоне такой же футболист, как Коновалов или Подберезкин. Тарасов и Башкиров да, это типичные шестые номера. А Абильдгор не является типичной «шестеркой». Скорее у нас такая ситуация, которую в Европе называют «дабл сикс». У нас нет классических шестого и восьмого номеров, и «дабл сикс», на мой взгляд, уместное описание нашей схемы.

— Зуев основной левый защитник сейчас?

— На данном этапе да.

— Степанов и Поярков вас не устраивают?

— Не то, что не устраивают. У каждого тренера свои требования. Мне хотелось бы, чтобы оборонительный фланговый игрок был атакующего свойства. Поэтому Зуев — как одна из дополнительных опций, он в конкуренции с теми же Степановым и Поярковым, — заявил Слуцкий.

Отметим, что это первая предыгровая пресс-конференция Леонида Слуцкого у руля казанского «Рубина».