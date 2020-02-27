Вице-президент КХЛ Каменский: «Ак Барс» — фаворит, но «Нефтехимик» сейчас на кураже»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от татарстанского дерби в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик».

— Дерби команд из одной республики всегда является принципиальным противостоянием. Поэтому не стал бы заранее отдавать победу «Ак Барсу». «Нефтехимик» показал, что у него есть характер, хорошо провел конец регулярного чемпионата и сейчас будет на кураже. Хотя казанцы с их игрой и составом — фавориты серии, — считает Каменский.

Первый матч плей-офф между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдет 2 марта, в Казани.

Ранее стало известно, что капитан казанцев Данис Зарипов пропустит следующие 2-3 недели из-за повреждения.