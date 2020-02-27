Депутат Госдумы от Татарстана готовит инициативу о страховании ответственности медработников

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич поднял проблему страхования профессиональной ответственности медицинских работников.



Связано это с большим количеством жалоб на медицинских работников. По данным Следственного комитета России, в 2016 году против медработников было заведено 878 уголовных дел, в 2017 году — 1 791, в 2018-м — 2 229. Увеличилось и количество жалоб и обращений, связанных с врачебными ошибками. Два года назад их было около 4 900, а в 2018-м — 6 600.



Страхование профессиональной ответственности позволит медработнику спокойно выполнять свои прямые обязанности, не оглядываясь на возможное преследование со стороны правоохранительных органов. Ведь в случае возникновения судебных претензий к врачу или медсестре в ситуации будет разбираться не сам медработник, а представитель его страховой компании — профессиональный юрист с опытом работы в данной сфере. Это позволит, во-первых, не отвлекаться медработнику от его работы и более профессионально ее выполнять. В случае возникновения со стороны врача небольших ошибок — страховая компания сможет возместить ущерб пациенту.



Подробнее в авторской колонке, написанной специально для «Реального времени».

