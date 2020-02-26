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Промышленность

Группа «Хевел» запустила в Башкирии две солнечные электростанции за 1 млрд рублей

12:43, 26.02.2020
Группа «Хевел» запустила в Башкирии две солнечные электростанции за 1 млрд рублей
Фото: ГК «Хевел»

В среду группа компаний «Хевел» дала старт работе двух солнечных электростанций в Бурзянском районе Башкирии. Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей.

Мощность двух станций в сумме составит 10 МВт, передает «Интерфакс».

Напомним, что глава РБ Радий Хабиров договорился о строительстве группой двух новых СЭС в прошлом году. При этом «Хевел» уже реализовала в республике четыре инвестпроекта на общую сумму в 5 млрд рублей.

Также в республике планируется строительство электростанции компанией «Солар Системс».

ПромышленностьЭнергетикаЭкономикаИнвестиции Башкортостан
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