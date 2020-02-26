Песошину показали тепличное хозяйство, выращивающее в Татарстане тюльпаны

Сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин находится с рабочей поездкой в Апастовском районе Татарстана. Ему уже показали тепличное хозяйство ИП Зайнуллина Л.Ф., которое выращивает тюльпаны и другие однолетние цветы.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 6,5 га, из которых 3,6 га отведено под закрытый грунт. Глава республиканского правительства ознакомился с технологиями и получил доклад о планах руководства, передает пресс-служба президента РТ.

За 2019 год сельхозпредприятие вырастило 3 тысячи тюльпанов и 1,6 млн однолетних цветов. Также тепличное хозяйство произвело 380 тонн огурцов, 140 тонн томатов. Вся продукция продается в Татарстане, Москве, Самаре и Ульяновске.