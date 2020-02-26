К компании экс-совладельца «Миррико» подали иск на 10 млн рублей
ООО «Краснодарский биоцентр» (Москва) подало иск к ООО «Органик Парк» (Казань). Сумма исковых требований — 10,1 млн рублей, следует из картотеки Арбитражного суда РТ.
Бенефициаром ООО «Органик парк» является Рустам Рамазанов, экс-совладелец крупной нефтесервисной компании «Миррико». «Органик парк» расположен в казанском технополисе «Химград» и занимается производством биологических средств защиты растений.
За 2018 год компания зафиксировала выручку в 336 млн рублей и прибыль в размере 8,9 млн рублей.
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