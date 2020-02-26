Новости общества

13:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

К компании экс-совладельца «Миррико» подали иск на 10 млн рублей

13:18, 26.02.2020
К компании экс-совладельца «Миррико» подали иск на 10 млн рублей

ООО «Краснодарский биоцентр» (Москва) подало иск к ООО «Органик Парк» (Казань). Сумма исковых требований — 10,1 млн рублей, следует из картотеки Арбитражного суда РТ.

Бенефициаром ООО «Органик парк» является Рустам Рамазанов, экс-совладелец крупной нефтесервисной компании «Миррико». «Органик парк» расположен в казанском технополисе «Химград» и занимается производством биологических средств защиты растений.

За 2018 год компания зафиксировала выручку в 336 млн рублей и прибыль в размере 8,9 млн рублей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров