Агент Сафонов: «Рубин» грамотно повел себя на трансферном рынке»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу казанского «Рубина» в зимнее трансферное окно.

— Самый интересный, на ваш взгляд, трансфер в РПЛ этой зимы?

— Конечно, буду наблюдать за Кокориным в «Сочи». Вытащит ли он команду, оставит ли ее в Премьер-лиге? Пока вопрос. Считаю, грамотно повел себя на трансферном рынке «Рубин». Взяли Макарова, Самошникова, Солтмурада Бакаева, ряд приличных легионеров и, конечно, Игнатьева. Интересно, как он адаптируется у Слуцкого.

— Про Игнатьева уже говорят, что это однозначно самый талантливый российский игрок последних лет. Согласны?

— Я бы не вешал какие-то ярлыки. Ему еще есть, что доказывать. Дай бог, чтобы он стабильно провел два сезона. А потом уже будем делать какие-то выводы. Пока Игнатьева рано по уровню сравнивать с Кокориным и Кержаковым, — считает Сафонов.

Ранее «Рубин» расторг контракт с полузащитником Евгением Башкировым.