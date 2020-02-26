СМИ: «Единая Россия» сменит название из-за негатива, связанного с пенсионной реформой
В Государственной думе планируется провести ребрендинг партии «Единая Россия» из-за негатива, связанного с проведением пенсионной реформы.
По данным «Медузы», партия объединится с Общероссийским народным фронтом. Изменится устав партии и появятся три руководителя. Причем действующего лидера, Дмитрия Медведева, в их числе нет. В новом названии исчезнет слово «Единая».
Сейчас рейтинг партии составляет 32,7%. До объявления кампании о пенсионной реформе он составлял 48%.
Ранее «Единая Россия» направила предложения по увеличению числа бюджетных мест в российских вузах.
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