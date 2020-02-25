Альберт Яруллин: «Приятно будет выиграть Кубок континента, у меня суеверий нет»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился впечатлениями от победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Сегодня очков не набрали, как во всех предыдущих «Зелёных дерби».

Главное — команда выиграла, а все остальное — ваша шумиха, не моя. Я тут ни при чем (улыбается). Это вы сами все придумали.

Как и в прошлом матче, сегодня пришлось отыгрываться. Почему так получилось?

Морально-волевые тренируем (смеется). Если серьезно, вышли немного несобранными, не готовыми к игре. Получили по шее, и пришлось бежать, отыгрываться.

Насколько потеря Зарипова психологически повлияла на команду или взбодрила?

Это хоккей. Конечно, Данис на скамейке и на поле — очень нужная персона. Оно (отсутствие) заметно сказывается, но никто не говорил: «Что теперь делать, Даниса нет». Есть люди, которые вышли и сыграли.

Есть ли какое-то удовлетворение от того, что в первом раунде предстоит играть против «Нефтехимика»?

Разницы нет, кто достался — тот достался. Надо было бы — полетели бы в Хабаровск, Китай, проблем нет. Радует, что республиканская команда будет против нас — этому мы рады.

Три гола сегодня забили в большинстве. Можно ли уже закрывать вопрос о том, что у «Ак Барса» есть проблемы с реализацией?

В последних матчах забиваем в большинстве каждую игру, это неплохо. Но есть над чем работать, не все так хорошо, как хотелось бы. Уже не так все плохо, как раньше, но и времени достаточно было.

Бывало ли в карьере, что играли 6 минут подряд 5 на 3? Что на скамейке происходит в этот момент?

Было такое, только мы играли втроем — по-моему, против «Салавата» в плей-офф и играли. С «Куньлунем», с «Йокеритом», по-моему, тоже играли. Но были удаления, ребята заставляли соперника удаляться — это командная работа, ребята молодцы.

Есть шанс выиграть Кубок континента. Это важно?

Конечно, приятно будет выиграть.

У вас есть суеверия о том, что победитель Кубка континента не выигрывает Кубок Гагарина?

Нет уж, у меня точно суеверий нет, — сказал Яруллин.