«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», отыгравшись по ходу матча с 0:2

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский «Салават Юлаев» (3:2).

Гости открыли счет в середине первого периода, точный бросок удался Маннинену. Во втором периоде финский форвард «Салавата» оформил дубль и удвоил преимущество уфимцев.

Ход встречи переломили удаления гостей. Хоккеистов «Салавата» удалили шесть раз подряд за 5 минут и «Ак Барс» сумел реализовать численное преимущество. Тихонов, Педан и Галимов по разу забросили шайбу в ворота Кареева и принесли победу казанцам.

Таким образом, «Ак Барс» в четвертый раз в нынешнем сезоне обыграл «Салават Юлаев».

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0).

Голы:

0:1 — Маннинен (Ларсен, Умарк, 10:06),

0:2 — Маннинен (Гиматов, Хартикайнен, 25:10),

1:2 — Тихонов (Петров, Азеведо, 30:15),

2:2 — Педан (Викстранд, Азеведо, 34:00),

3:2 — А. Галимов (Галиев, 36:18).