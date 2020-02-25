Минниханов поручил выявить причины крупных аварий за последние 10 лет

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выявить причины крупных аварий за последние 10 лет и предложить меры для предотвращения таких случаев в будущем. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на семинаре-совещании с предприятиями и организациями РТ по состоянию промышленной и пожарной безопасности, которое состоялось сегодня в зале совещаний кабинета министров Республики Татарстан.

Основная причина происшествий на предприятиях, по словам Песошина, связана с безответственным и формальным отношением к правилам техники безопасности и состоянию основного и вспомогательного оборудования, недостаточностью мер по профессиональной подготовке инженерно-технических работников и рабочего персонала, в том числе и при выборе подрядных организаций для проведения работ по диагностике, ремонту и экспертизе оборудования и технических устройств.

За 2019 год было проведено 2965 проверок в сфере промышленной безопасности и 913 в сфере энергобезопасности. Выявлено нарушений в сфере промышленной безопасности — 16953, энергобезопасности — 45914, сообщает пресс-служба президента РТ.