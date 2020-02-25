В список самых загрязненных городов России вошли два города из ПФО

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Швейцарская компания IQAir составила рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом. В список вошли девять российских городов, в том числе Тольятти и Саранск.

Согласно рейтингу, Тольятти на пятом месте среди городов РФ. Саранск — на восьмом. Самым загрязненным городом России стал Красноярск.

В рейтинге стран Россия заняла 81 место, оказавшись в группе государств с низким уровнем загрязненности. Самый загрязненный воздух, по данным авторов исследования, — в Бангладеш. Далее следуют Пакистан и Монголия. При этом наиболее чистый воздух, по версии авторов исследования, на Багамских и Виргинских островах, а также в Исландии.

Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных о концентрации в воздухе частиц PM2.5.