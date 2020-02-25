Из-за возгорания электрощита в уфимской гостинице эвакуировали 80 человек
В Уфе из-за возгорания электрощита в гостинице на улице Златоусовская эвакуировали 80 человек, из них 5 детей.
На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России в количестве 8 единиц техники и 24 человека личного состава, а также другие экстренные службы.
По прибытию было установлено, что в подвальном помещении загорелся электрощит. Площадь возгорания составила 1,5 кв.м.
Пожар был потушен, пострадавших нет. Администрация гостиницы эвакуировала 80 человек еще до прибытия пожарных.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым