Из-за возгорания электрощита в уфимской гостинице эвакуировали 80 человек

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Уфе из-за возгорания электрощита в гостинице на улице Златоусовская эвакуировали 80 человек, из них 5 детей.

На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России в количестве 8 единиц техники и 24 человека личного состава, а также другие экстренные службы.

По прибытию было установлено, что в подвальном помещении загорелся электрощит. Площадь возгорания составила 1,5 кв.м.

Пожар был потушен, пострадавших нет. Администрация гостиницы эвакуировала 80 человек еще до прибытия пожарных.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.