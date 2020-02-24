Росстат назвал число жителей Татарстана, самостоятельно занимающихся спортом

В 2019 году в Татарстане 473,8 тыс. человек самостоятельно занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах. По этому показателю республика занимает пятое место среди регионов России, свидетельствуют данные Росстата.

Больше всего самостоятельно занимаются спортом в Москве (758,5 тыс.), Башкирии (572,9 тыс.), Московской области (502,7 тыс.), Свердловской области (477,2 тыс.). Меньше занимающийся спортом в Ненецком автономном округе (1,69 тыс.), на Чукотке (4,9 тыс.), в Магаданской области (9,7 тыс.), Калмыкии (17 тыс.) и Еврейской автономной области (24,2 тыс.), пишет RT.

Всего в России насчитывается 14 млн человек, которые самостоятельно занимаются спортом. Исследование проводилось в 2019 году среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах России. Статистика учитывает россиян в возрасте от трех до 79 лет.

Ранее сообщалось, что на спортивных объектах в Казани установят камеры с системой распознавания лиц.