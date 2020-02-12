На спортивных объектах в Казани установят камеры с системой распознавания лиц
На портале госзакупок появился тендер на приобретение видеокамер с функцией распознавания лиц. Начальная цена контракта составляет 11,1 млн рублей.
Согласно тендеру, 400 камер установят на пятнадцати спортивных объектах города. Часть из них должны быть оснащены функцией распознавания лиц.
Ранее в Татарстане зафиксировали 21 случай нападений на людей, которые занимались установкой камер для фиксации нарушений ПДД.
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