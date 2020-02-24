Главврач инфекционной больницы в Казани рассказал о состоянии пассажиров Diamond Princes

Главный врач РКИБ имени профессора А. Ф. Агафонова Марат Гатауллин рассказал о состоянии восьми прибывших с круизного лайнера Diamond Princes. По его словам, все пациенты чувствуют себя хорошо.



«Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры у них не зафиксировано, катаральных проявлений у них нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех пациентов — хорошее. Для них созданы все условия для комфортного пребывания в больнице», — цитирует Гатауллина «Татар-Информ».

Также под пристальным вниманием находятся медики, оставшиеся с прибывшими в больнице. За их состоянием также ведется наблюдение.

Ранее Минздрав РТ опроверг распространяющуюся в соцсетях информацию о закрытии РКБ из-за больных коронавирусом.



