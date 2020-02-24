Музыкант из Казани снял 360-градусный интерактивный клип
Музыкант из Казани Митя Бурмистров снял 360-градусный интерактивный клип. Ролик выложен в соцсети. Режиссером выступил американский музыкант и клипмейкер Vinyl Williams.
360-градусное интерактивное видео на композицию Island автор рекомендует просматривать в очках виртуальной реальности. Для тех, кто смотрит с телефона, советуют двигать гаджет вокруг себя. Для просмотра на компьютере для перемещения экрана при помощи клавиш WASD необходимо зажимать курсор мышки.
Ранее песню Мити Бурмистрова под названием 1 Life Is Not Enough купила развлекательная компания Netflix.
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