Музыкант из Казани снял 360-градусный интерактивный клип

Фото: кадр видео

Музыкант из Казани Митя Бурмистров снял 360-градусный интерактивный клип. Ролик выложен в соцсети. Режиссером выступил американский музыкант и клипмейкер Vinyl Williams.

360-градусное интерактивное видео на композицию Island автор рекомендует просматривать в очках виртуальной реальности. Для тех, кто смотрит с телефона, советуют двигать гаджет вокруг себя. Для просмотра на компьютере для перемещения экрана при помощи клавиш WASD необходимо зажимать курсор мышки.



Ранее песню Мити Бурмистрова под названием 1 Life Is Not Enough купила развлекательная компания Netflix.