В Челнах водитель опрокинулся на машине, пытаясь скрыться с места ДТП

Фото: «Реальное время»

В Набережных Челнах водитель автомобиля «Форд Фьюжн» перевернулся, когда попытался скрыться после аварии.

Сообщается, что 42-летний водитель попал в ДТП с автомобилем «Форд Фокус». Мужчина попытался покинуть место происшествия, однако автомобиль опрокинулся на бок. Водитель оказался заблокированным в салоне.

Мужчину вызволили сотрудники МЧС по РТ. Его госпитализировали в больницу с диагнозом «тупая травма живота». Второй водитель получил гематому лба и носа, но от госпитализации отказался.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

