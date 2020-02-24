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В Челнах водитель опрокинулся на машине, пытаясь скрыться с места ДТП

01:37, 24.02.2020
В Челнах водитель опрокинулся на машине, пытаясь скрыться с места ДТП
Фото: «Реальное время»

В Набережных Челнах водитель автомобиля «Форд Фьюжн» перевернулся, когда попытался скрыться после аварии.

Сообщается, что 42-летний водитель попал в ДТП с автомобилем «Форд Фокус». Мужчина попытался покинуть место происшествия, однако автомобиль опрокинулся на бок. Водитель оказался заблокированным в салоне.

Мужчину вызволили сотрудники МЧС по РТ. Его госпитализировали в больницу с диагнозом «тупая травма живота». Второй водитель получил гематому лба и носа, но от госпитализации отказался.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

Общество Татарстан
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