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Россияне рассказали, сколько денег тратят на путешествия

21:30, 23.02.2020
Россияне рассказали, сколько денег тратят на путешествия
Фото: pxhere.com

33% российских туристов откладывают четверть зарплаты на путешествия по России или за рубеж. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Aviasales, проведенного среди 5 тыс. пользователей.

Еще 28% опрошенных сообщили, что вынуждены копить на отпуск, откладывая минимум ползарплаты каждый месяц. 22% расходуют на путешествия десятую часть дохода.

Остальные 17% туристов сообщили, что тратят на поездки всю зарплату — одни живут с родителями, другие тратят зарплату своего партнера «на жизнь», а свою на путешествия.

Ранее эксперты назвали самые недооцененные туристами города России

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