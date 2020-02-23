Россияне рассказали, сколько денег тратят на путешествия

33% российских туристов откладывают четверть зарплаты на путешествия по России или за рубеж. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Aviasales, проведенного среди 5 тыс. пользователей.

Еще 28% опрошенных сообщили, что вынуждены копить на отпуск, откладывая минимум ползарплаты каждый месяц. 22% расходуют на путешествия десятую часть дохода.

Остальные 17% туристов сообщили, что тратят на поездки всю зарплату — одни живут с родителями, другие тратят зарплату своего партнера «на жизнь», а свою на путешествия.



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