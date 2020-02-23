«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Металлург»
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Матч прошел в Магнитогорске. После трех периодов счет на табло был 1:1, у «Салавата» отметился Эдуард Гиматов, а у «Металлурга» шайбу забросил Сергей Мозякин. В овертайме отличился нападающий «Салавата» Сакари Маннинен.
Напомним, 21 февраля «Салават Юлаев» в гостях уступил казахстанскому «Барысу» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.СпортХоккей Башкортостан
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