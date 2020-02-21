«Салават Юлаев» без Сошникова проиграл «Барысу»
«Салават Юлаев» в гостях уступил казахстанскому «Барысу» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Уфимцы первыми открыли счет, на 6-й минуте встречи точный бросок удался Сергееву. Во втором и третьем периодах «Барыс» по разу распечатал ворота Метсолы, одержав итоговую победу.
Отметим, что в составе «Салавата» отсутствовал лучший снайпер команды Сошников.
«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Голы:
0:1 (06:17) — Сергеев (Кадейкин, Пашнин, мен.),
1:1 (28:14) — Михайлис (Найт, Диц, бол.),
2:1 (45:54) — Волк (Орехов, Блэкер).
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