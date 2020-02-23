Россиянам могут разрешить платить рублями на курортах Турции

Россия и Турция рассматривают возможность российским туристам расплачиваться рублями на турецких курортах. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время велогонки «Тур Антальи».

По его словам, окончательного решения нет, но некоторые договоренности по этому поводу все же есть, пишет ТАСС.

Ранее ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции. Это связано с ужесточением требований к защите персональных данных.