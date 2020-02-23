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Диетолог назвал продукты, мешающие здоровому сну

16:20, 23.02.2020
Диетолог назвал продукты, мешающие здоровому сну
Фото: flickr.com

Салаты, шоколад, чили, солодка, имбирь, а также напитки с содержанием кофеина могут помешать сну. ОБ этом сообщил немецкий диетолог Хайдрун Шуберт.

Так, в солодке содержится много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и влияет на водно-солевой баланс. Сырые овощи активизируют работу пищеварительного тракта и это мешает организму перейти в фазу глубокого сна. Чили и имбирь ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела.

Что касается кофеина, то он стимулирует нервную систему и может вызвать бессонницу, сообщает Focus.

Ранее врач рассказал, сколько можно спать днем.

ОбществоМедицина
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