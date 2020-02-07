Врач рассказал, сколько можно спать днем

Президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказал, что днем можно спать не более часа, чтобы не сбить режим.

Он подчеркнул, что дневной сон не может быть заменой ночному. Борзунов обратил внимание на то, что если человек не спал ночью и решил вздремнуть на три-четыре часа днем, то после его опять ждет бессонная ночь.

Также, по словам эксперта, если человек ложится спать в 22—23 часа, то дневной сон он может себе позволить не позднее 16 часов.

Работающим в ночные смены специалист рекомендовал спать три-четыре часа сразу после возвращения домой. Это поможет отложить приход сонливости до вечера, и ночной сон не будет перебит, пишет АиФ.

Ранее врач рассказала о вредных для сна привычках.