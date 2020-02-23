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Исследование: Татарстан вошел в пятерку регионов, где чаще всего берут займы к 23 февраля

09:35, 23.02.2020
Исследование: Татарстан вошел в пятерку регионов, где чаще всего берут займы к 23 февраля
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов, где чаще всего берут микрозаймы к 23 февраля. Исследование провел маркетплейс «Юником 24".

В среднем, сумма микрозайма на подарки к Дню защитника отечества составляет 10-11 тысяч рублей. Больше всего займы к празднику берут жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Татарстана, передают «РИА Новости».

В этом году количество займов на подарки выросло на 10%.

Ранее с праздником казанцев поздравил мэр Ильсур Метшин.

Общество Татарстан
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