Исследование: Татарстан вошел в пятерку регионов, где чаще всего берут займы к 23 февраля
Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов, где чаще всего берут микрозаймы к 23 февраля. Исследование провел маркетплейс «Юником 24".
В среднем, сумма микрозайма на подарки к Дню защитника отечества составляет 10-11 тысяч рублей. Больше всего займы к празднику берут жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Татарстана, передают «РИА Новости».
В этом году количество займов на подарки выросло на 10%.
Ранее с праздником казанцев поздравил мэр Ильсур Метшин.
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