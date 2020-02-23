Ильсур Метшин поздравил казанцев в Днем защитника Отечества

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с праздником Дня защитника Отечества.

«23 февраля — знаменательный день для всей страны, который по праву является символом отваги, благородства и чести. Это праздник сильных и мужественных людей, беззаветно преданных своей Родине. И сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто воинской доблестью, верностью долгу и присяге вносит вклад в развитие и укрепление российского государства, кто верой и правдой служил или служит во имя благополучия Отечества и его граждан», — передает слова мэра пресс-служба.

Мэр Казани пожелал мужчинам быть настоящими защитниками своего дома, семьи и страны.