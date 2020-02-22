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Минниханов отменил карантин по бешенству на территории садового товарищества «Подгорный» в Казани

21:27, 22.02.2020
Минниханов отменил карантин по бешенству на территории садового товарищества «Подгорный» в Казани
Фото: commons.wikimedia.org/ U.S. Air Force Photo by Josh Plueger. Postwork by Dove

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об отмене карантина по бешенству животных, установленного на территории села Бурнашево Чистопольского района и на территории садового товарищества «Подгорный» в Казани.

Другим указом глава РТ установил карантин на территории села Кзыл-Яр Бавлинского района. На время его действия запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, вывоз недезинфицированных шкур и шерсти, а также продажа и использование в пищу молока здоровых животных без пастеризации и убой на мясо больных животных.

Ранее Минниханов установил карантин на территории жилого массива Вишневка в Казани.

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ОбществоВласть Татарстан
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