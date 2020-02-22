В 17 муниципалитетах Татарстана обновят сети водоснабжения

На обновление сетей водоснабжения в 17 муниципалитетах Татарстана направят 111,6 млн рублей. Тендер разместил «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ».

Водоснабжение обновят в Казани и Набережных Челнах, а также в Агрызском, Аксубаевском, Алькеевском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кайбицком, Кукморском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Сармановском и Тукаевском районах.

Работы должны быть завершены до 20 декабря 2020 года.