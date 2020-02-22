«Рубин» в контрольном матче обыграл «Шериф»

«Рубин» в контрольном матче в Турции обыграл молдавский «Шериф» (2:0).

Казанцы по разу забили в начале каждого из таймов и добились уверенной победы. Голами в составе «Рубина» отметились Кварацхелия и Бакаев.

Отметим, что перед матчем казанцы поддержали получившего накануне травму Тарасова, выйдя в футболках со словами поддержки.

«Рубин» (Россия) — «Шериф» (Молдавия) — 2:0 (1:0).

Голы: 1:0 — 11, Кварацхелия, 2:0 — 47, С.Бакаев.