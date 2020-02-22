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«Рубин» в контрольном матче обыграл «Шериф»

13:55, 22.02.2020 2
«Рубин» в контрольном матче обыграл «Шериф»
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» в контрольном матче в Турции обыграл молдавский «Шериф» (2:0).

Казанцы по разу забили в начале каждого из таймов и добились уверенной победы. Голами в составе «Рубина» отметились Кварацхелия и Бакаев.

Отметим, что перед матчем казанцы поддержали получившего накануне травму Тарасова, выйдя в футболках со словами поддержки.

«Рубин» (Россия) — «Шериф» (Молдавия) — 2:0 (1:0).

Голы: 1:0 — 11, Кварацхелия, 2:0 — 47, С.Бакаев.

СпортФутбол Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:16
    Грузины тащат "Рубин", одного из которых - Зурико, еще 2 месяца наигрывал с командой Бердыев в прошлом году, а где купленный за 7 млн. евро нападающий Игнатьев, где его голы???
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  • Анонимно 14:46
    Грузины Зурико, Квара хороши, а купленный зимой Игнатьев то будет забивать или по ночным клубам Казани тусоваться, покуривая кальян?
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