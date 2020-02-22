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Массовая авария под Казанью: столкнулись сразу шесть автомобилей

13:53, 22.02.2020

Под Казанью в Лаишевском районе Татарстана столкнулись сразу шесть шесть автомобилей. В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.

Автомобили влетали в друг друга, не успев затормозить. В тех, кто успевал остановиться, влетали следующие позади автомобили. Таким образом пострадали шесть машин.

Ранее в Менделеевском районе Татарстана столкнулись сразу пять автомобилей, один из которых, перевернулся.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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