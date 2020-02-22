Муфтий Татарстана высказался за многоженство, «чтобы женщины не оставались одинокими»

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ответил в Instagram на несколько вопросов. Один из них был «Является ли многоженство сунной?»

По словам муфтия, если мужчина может себе позволить содержать вторую и последующих жен и уделять им время, то в этом нет ничего плохого.

«Пророк сказал: две, три или четыре (жены). Если же вы боитесь, как делают большинство мужчин, то должны довольствоваться одной. И мы говорили, лучше иметь, может быть, один тыл, а не два фронта. Человек должен подумать об этом. Но если он очень хороший человек, есть, скажем, у него достаточное состояние на две семьи, и он может выбирать правильно время, это же хорошо — чтобы женщины не оставались одинокими», — прокомментировал Камиль хазрат Самигуллин.