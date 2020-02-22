Муфтий Татарстана высказался за многоженство, «чтобы женщины не оставались одинокими»
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ответил в Instagram на несколько вопросов. Один из них был «Является ли многоженство сунной?»
По словам муфтия, если мужчина может себе позволить содержать вторую и последующих жен и уделять им время, то в этом нет ничего плохого.
«Пророк сказал: две, три или четыре (жены). Если же вы боитесь, как делают большинство мужчин, то должны довольствоваться одной. И мы говорили, лучше иметь, может быть, один тыл, а не два фронта. Человек должен подумать об этом. Но если он очень хороший человек, есть, скажем, у него достаточное состояние на две семьи, и он может выбирать правильно время, это же хорошо — чтобы женщины не оставались одинокими», — прокомментировал Камиль хазрат Самигуллин.Общество Татарстан
комментарии
Но мужчин - настоящих Мужчин - все равно на всех женщин не хватит - надо из мальчиков делать настоящих Мужчин.
А мальчиков настоящими Мужчинами делают в первую очередь Матери - соответствующим воспитанием, а потом Отец-мужчина, Муж Жены.
А Семья в кризисе - 80% детей во Франции рождается и воспитывается вне брака.
В России уже около 40%...
Для простого осеменения женщин ныне даже простого мужика уже не надо - международные банки спермы забиты "под завязку" на столетия вперёд.
Но опускать мужчинам руки и другие члены тела нельзя.
Мужики, не сдаваться - воспитывать из Жен настоящих Матерей и самим быть настоящими Мужчинами!
Православный русский.