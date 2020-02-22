На стройке Большого Казанского кольца демонтирована опора высоковольтной линии

Фото: Миндортранс РТ

При строительстве первого этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской демонтирована опора высоковольтной линии ВЛ-110кВ. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, продолжается укладка ливневой канализации и устройство колодцев. Над этим работают 83 человека инженерно-технического персонала и 40 единиц техники.

Ранее на стройке Большого Казанского кольца готовили к бетонированию пролетное строение путепровода.

