Доходы инвестбанков достигли минимума за 11 лет

Аналитики подсчитали, что доходы 12 крупнейших инвестиционных банков по итогам 2019 года упали до минимума с 2008 года. Выручка банков по итогам года снизилась на 4%, до $147,5 млрд, выяснили в исследовательской компании Coalition.

Потери понесли именно инвестиционные подразделения, пишет Financial Times. В других сферах наблюдается сильный рост за счет повышения доходов от других направлений.

Среди причин снижения выручки инвестбанков — более низкие комиссионные сборы, выплачиваемые банкам при торговле акциями. Среди причин снижения эксперты также называют сокращение сотрудников. За 2019-й банки сократили 2 900 человек, что является рекордом с 2012 года.

При этом совокупный доход ведущих банков в сегменте FICC (операции с долговыми бумагами, валютами и сырьем) вырос после двух лет падения. Это произошло в том числе благодаря росту выручки от торговли нефтью и металлами. Подъем показателя составил 3% — до $66,2 млрд.