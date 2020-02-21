Юрист о травме Тарасова: «Он травмировался не где-то на дискотеке, «Рубин» не сможет расторгнуть контракт»

Глава футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с травмой полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова.

«В случае с Тарасовым у «Рубина» нет возможности расторгнуть контракт по каким-то медицинским показателям. Я знаком с позицией клуба, что они будут выполнять условия трудового договора в полном объеме и поддерживать футболиста. Считаю, что это нормальная, порядочная позиция в данной ситуации.

Единственное, трудности могут возникнуть, если клуб не успел сделать медицинскую страховку по игроку. В этом случае, страховая компания может не покрыть расходы по операции и лечению спортсмена. По закону, в клубе должны оформить травму Тарасова как несчастный случай на производстве. Тогда на него будут распространяться и государственные гарантии после завершения контракта.

У Тарасова контракт до конца сезона, а что дальше? Он явно не успеет восстановиться к моменту завершения контракта. Будет ли «Рубин» заниматься его лечением до окончательного восстановления? И если в клубе оформят все как положено то Тарасов даже по окончании контракта сможет рассчитывать на какие-то гарантии.

А так, он получил травму не где-то на дискотеке, а находясь на работе, поэтому здесь только технические какие-то вопросы могут возникать. Хотя когда Тарасов был в «Локомотиве», там у него был конфликт после получения травмы. Тогда клуб отказался оплачивать ему операцию, хотя еще действовал трудовой договор. Но опять же, все согласовывается с работодателем», — сказал Смирнов корреспонденту «Реального времени».

Напомним, сегодня на тренировке «Рубина» Тарасов получил травму и, скорее всего, выбыл до конца нынешнего сезона.