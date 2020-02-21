В Казани на пробежку с рэпером Влади пришли более 50 человек

Фото: realnoevremya.ru / Виталий Ахмеров

В пятницу рэпер Влади провел в Казани массовую пробежку. На его призыв откликнулись более 50 человек.

Участники собрались в сквере Аксенова, за кинотеатром «Мир». Они бежали по улице Чехова, в парк Горького, оттуда к мосту «Миллениум», свернули на набережную, поднялись в районе улицы Жуковского и по Карла Маркса вернулись к кинотеатру. Всего участники преодолели более 7 км, бежали примерно 50 минут.

Влади никому не отказывал в совместном селфи, с удовольствием отвечал на вопросы спутников. После финиша устроил фотосессию и раздал автографы

Артист был удивлен такому большому количеству энтузиастов бега. Он ожидал, что придет не больше пяти человек.

Влади рассказал, что уже бегал в Казани, когда приезжал на гастроли, но формат совместной пробежки с поклонниками пробует впервые.