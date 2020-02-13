Челнинский КБК объявил конкурс на название новой туалетной бумаги

Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат (КБК) объявил конкурс на название для нового продукта. Предприятие намерено запустить производство двухслойной туалетной бумаги.

«Свои варианты по названию двухслойной туалетной бумаги из 100-процентной целлюлозы могут предложить все желающие», — говорится в сообщении пресс-службы КБК.

Комбинат обещает наградить призами авторов лучших вариантов. Отмечается, что в названии должно присутствовать не более двух слов.

Ранее сообщалось, что челнинский КБК добился запрета для конкурентов из Ростовской области на производство схожей туалетной бумаги.