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Челнинский КБК объявил конкурс на название новой туалетной бумаги

10:22, 13.02.2020 1
Челнинский КБК объявил конкурс на название новой туалетной бумаги
Фото: nkbk.ru

Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат (КБК) объявил конкурс на название для нового продукта. Предприятие намерено запустить производство двухслойной туалетной бумаги.

«Свои варианты по названию двухслойной туалетной бумаги из 100-процентной целлюлозы могут предложить все желающие», — говорится в сообщении пресс-службы КБК.

Комбинат обещает наградить призами авторов лучших вариантов. Отмечается, что в названии должно присутствовать не более двух слов.

Ранее сообщалось, что челнинский КБК добился запрета для конкурентов из Ростовской области на производство схожей туалетной бумаги.

Промышленность Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:54
    И куда направлять варианты? Надеюсь призы не туалетная бумага, или Чупа Чупс.
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