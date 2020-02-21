Александр Кадейкин: «В «Салавате» не обсуждают, на кого попадать в плей-офф»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о подготовке команды к оставшимся матчам КХЛ и ожиданиях от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.

— Как настроение у команды перед выездной серией КХЛ?

— Чуть-чуть отдохнули после затяжной серии, было четыре игры. Переключили внимание, потренировались, подготовились. Все в плановом режиме.

— Сейчас будут игры с «Барысом», «Магниткой», «Ак Барсом». Решится, на каком месте команда закончит регулярный чемпионат. Думали о том, с кем будете играть плей-офф?

— Не обсуждали, на кого попадать в плей-офф. Сейчас три хорошие игры в преддверии плей-офф. Эти игры помогут проверить себя, подготовиться к плей-офф. Понимаем, что именно такие команды будут нас ждать впереди. Поэтому это проверка для нас, — сказал Кадейкин.