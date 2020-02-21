Шесть казанских ресторанов попали в топ-50 лучших заведений России

Шесть казанских ресторанов и баров попали в топ-50 лучших в России по версии ресторанной премии WhereToEat Russia 2020.

В голосовании приняли участие 500 шеф-поваров, рестораторов, сомелье, гастрономических журналистов, отельеров и виноделов из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана и других регионов. Каждый из них должен был назвать свою десятку лидеров. Таким образом, в лонг-листе оказались 870 заведений общественного питания со всей России — их упоминали чаще других.

Казань в этом году представляли шесть заведений, которые заняли верхние строчки во время регионального этапа премии WhereToEat Kazan 2020. В итоге все эти рестораны и бары попали в топ-50 лучших в России, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что турецкая сеть ресторанов Gagawa собирается открыть подразделение в Казани.