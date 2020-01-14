Турецкая сеть ресторанов Gagawa собирается открыть подразделение в Казани

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Турецкая сеть ресторанов fast-casual (формат быстрого обслуживания с качественной едой) Gagawa собирается открыть собственное подразделение в Казани. Об этом сообщил представитель компании Николай Сюйва.

По его словам, в России Gagawa начала развитие именно со столицы Татарстана, где работала по франшизе. Но увидев потенциал рынка, турецкий головной офис принял решение открыть здесь представительство, пишет «Коммерсант».

На данный момент под брендом Gagawa в России работает 16 заведений, из которых половина открыта в Москве, остальные — в Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Ярославле.