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Официального представителя МВД России Ирину Волк повысили до генерал-майора

10:10, 21.02.2020 1
Официального представителя МВД России Ирину Волк повысили до генерал-майора
Фото: mvd.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД России, помощнику главы ведомства Ирине Волк. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Ранее Волк имела звание полковника.

Ирина Волк родилась в 1977 году в Москве, училась в Московской академии МВД и начала работать в пресс-службе московского управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).

В 2016 году стала и. о. начальника управления МВД РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, а также получила функции официального представителя МВД России.

Кроме того, Ирина Волк работала на телеканалах «Россия-1», НТВ, РЕН-ТВ.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:30
    Вы бы хоть не печатали такую новость! Как-будто в душу плюнули. Тут хоть дополнительные сто рублей заработать или сэкономить с пенсии пытаешься, а тут..
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