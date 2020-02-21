Официального представителя МВД России Ирину Волк повысили до генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД России, помощнику главы ведомства Ирине Волк. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Ранее Волк имела звание полковника.



Ирина Волк родилась в 1977 году в Москве, училась в Московской академии МВД и начала работать в пресс-службе московского управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).

В 2016 году стала и. о. начальника управления МВД РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, а также получила функции официального представителя МВД России.

Кроме того, Ирина Волк работала на телеканалах «Россия-1», НТВ, РЕН-ТВ.