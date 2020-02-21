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Казанец признан лучшим шашистом мира по русским шашкам

09:59, 21.02.2020
Казанец признан лучшим шашистом мира по русским шашкам
Фото: minsport.tatarstan.ru

Чемпион мира по шашкам-64 в блиц Дмитрий Цинман из Казани признан лучшим шашистом мира по русским шашкам в 2019 году.

Также на это звание претендовали участники из России, Украины и Белоруссии: Игорь Михальченко, Юрий Аникеев и Николай Макаров.

«Любая награда радует. Особенно, если это выбор ведущих шашистов, организаторов, СМИ. Конечно, это здорово. Значит, я не зря занимался шашками», — поделился эмоциями Цинман.

Высшая награда в мире шашек была учреждена 12 лет назад. Победителю вручается кубок «Золотой Гермес».

СпортОбщество Татарстан
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