Родион Амиров: «Надеялся, что уверенно шагну в КХЛ, но где-то оказался не готов»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, дебютировавший в нынешнем сезоне в основном составе, оценил свое выступление в КХЛ.

«Предсезонные игры в КХЛ действительно удались, была большая надежда, что уверенно шагну в КХЛ. Может, где-то оказался не полностью готов к тому, что в регулярном чемпионате уровень будет еще выше. Может, получил не то игровое время, на которое надеялся. Но еще рано делать выводы — сезон только набирает ход, все впереди.

В любом случае я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу «Салавата» за возможность играть на таком уровне, а также за то игровое время, которое предоставляется. Всегда хочется играть максимально много, но сезон у клуба складывается непросто, только накануне завершилась борьба за плей-офф. Такая турнирная ситуация — не идеальная для риска, для новичков.

Приглашение во взрослую сборную многое мне дало, мотивировало, сейчас с каждым днем чувствую себя все лучше. У «Салавата» на финише чемпионата гостевое турне с «Барысом», «Магниткой» и «Ак Барсом», ну а потом главные матчи сезона. Если тренерский штаб сочтет нужным дать мне шанс — буду бороться за место в составе. Пахать и доказывать», — сказал Амиров Russia-Hockey.

Напомним, ранее лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк назвал Амирова «будущей суперзвездой».