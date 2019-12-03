Умарк назвал форварда «Салавата» Амирова «будущей суперзвездой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал поражение от «Йокерита» (2:3) и отметил игру одноклубника Родиона Амирова.

«Сегодня мы играли ужасно. Почему второй матч подряд не забивают нападающие? Такое иногда происходит, но не переживайте, скоро все у нас наладится.

Как я оцениваю игру Амирова в нашем звене? Амиров действительно очень хороший игрок, и в будущем должен стать суперзвездой. С кем из центральных нападающих мне комфортнее играть? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, потому что он находится в компетенции тренера.

В чем причина четырех подряд поражений? Расписание игр действительно очень сложное, но все команды лиги находятся в равных условиях. Мы прикладываем все силы для победы. Посмотрим, что будет завтра. Остались ли у нас силы на матч против «Трактора»? Да. Единственное, сейчас нам нужно хорошо покушать и поспать, чтобы восстановиться. Надеюсь, мы покажем себя с лучшей стороны», — сказал Умарк.