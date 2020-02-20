«Ак Барс» без лидеров крупно проиграл «Спартаку»

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ крупно уступил московскому «Спартаку» (3:6).

Казанцы, вышедшие на игру без своих лидеров, открыли счет в середине первого периода. Шайбу после отскока в ворота добил Галиев. Сразу после перерыва хозяева отыгрались, но Галузин вновь вывел «Ак Барс» вперед. Спустя три минуты Федоров восстановил равенство. Ближе к концу периода Тихонов и Галимов обменялись голами и команды ушли на перерыв при равном счете.

В заключительные 20 минут хозяева владели ощутимым преимуществом, которое смогли воплотить в голы. В итоге «Спартак» забил еще три шайбы и довел дело до разгрома.

«Спартак» — «Ак Барс» — 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)

Голы:

0:1 Галиев (Викстранд, Аверин, 9:21)

1:1 Хохлачев (Виклунд, Федоров, 20:35)

1:2 Галузин (Тихонов, Лямкин, 21:30)

2:2 Федоров (Даугавиньш, Хохлачев, 24:24)

2:3 Тихонов (Воронков, Галиев, 34:12)

3:3 Галимов (Херсли, Никонцев, 38:23)

4:3 Даугавиньш (Никонцев, Вишневский, 43:57)

5:3 Карсумс (Галимов, 44:35)

6:3 Галимов (46:34).