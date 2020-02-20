Турция подтвердила возможность получения ЗРК Patriot от США

Глава Минобороны Турции заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе.

При этом он отметил, что нет сомнений в том, что С-400 заступят на боевое дежурство в Турции, передает ТАСС.

Ранее стало известно о планах турецких властей запросить у США поддержки зенитными комплексами.

Напомним, что отношения США и Турции испортились после того, как Анкара решила закупать у Москвы ракетные комплексы С-400.