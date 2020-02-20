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Военный суд признал законным арест замглавы Генштаба Халила Арсланова

18:42, 20.02.2020
Военный суд признал законным арест замглавы Генштаба Халила Арсланова
Фото: Mil.ru

Второй Западный окружной военный суд Москвы оставил под арестом замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Он останется под стражей до 7 апреля.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить жалобу защиты Арсланова без удовлетворения, а решение 235-го гарнизонного военного суда, заключившего обвиняемого под стражу, без изменения», — приводит ТАСС решение суда.

Напомним, 7 февраля суд арестовал Арсланова по подозрению в хищениях на 6,7 млрд рублей.

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