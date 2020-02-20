В Казани на Горьковском шоссе зафиксировали рекордно длинную пробку

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В Казани на Горьковском шоссе наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Она растянулась от железнодорожного моста до улицы Болотникова. Длина пробки — 3,9 км.

В целом на момент публикации пробки в Казани составили четыре балла.

Ранее эксперты спрогнозировали появление 10-балльных пробок в Казани через пять лет.