В Казани на Горьковском шоссе зафиксировали рекордно длинную пробку
В Казани на Горьковском шоссе наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».
Она растянулась от железнодорожного моста до улицы Болотникова. Длина пробки — 3,9 км.
В целом на момент публикации пробки в Казани составили четыре балла.
Ранее эксперты спрогнозировали появление 10-балльных пробок в Казани через пять лет.Общество Татарстан
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