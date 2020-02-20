В МВД по Татарстану рассказали подробности дела о бандитизме

Полицейские выявили в Татарстане преступную группу из 19 жителей Казани, занимавшихся совершением тяжких и особо тяжких преступлений. 18 февраля в отношении семи обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм».

Также они обвиняются по статьям «Незаконный оборот наркотиков», «Незаконный оборот оружия», «Кража», «Вымогательство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Неправомерное завладение автомобилем», «Грабеж», «Разбой», «Хулиганство», «Угроза убийством».

12 задержанных заключили под стражу. Установлено, что в период с марта 2014 по февраль 2019 года они совершили в общей сложности 25 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении частных предпринимателей.

«Для данной организованной группы присущи следующие черты: наличие лидера, тщательный подбор и распределение участников по возрастным группам, в каждой из которых также имелись лидеры из числа старших, назначение участников за каждым определенным видом преступной деятельности, распределение ролей при совершении преступлений, наличие «общака», который ежемесячно пополнялся за счет внесения участниками организованной группы ежемесячных платежей, а также за счет средств, полученных в результате совершения имущественных преступлений», — говорится в сообщении МВД по РТ.

Напомним, глава МВД Татарстана Артем Хохорин на сессии Госсовета республики объявил, что в отношении лидера одной из казанских группировок возбуждено дело о бандитизме (ст. 209 УК РФ). По данным «Реального времени», речь идет об одном из лидеров группировки «Вторые Горки» Артуре Кунаеве.